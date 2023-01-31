«Нью-Йорку» интересен один из лидеров «Детройта»

Руководство «Нью-Йорк Никс» связывалось с «Детройт Пистонс» по поводу возможного обмена лёгкого форварда Саддика Бея. Об этом сообщает обозреватель SNY Йен Бегли.

В текущем сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 14,6 очка, делая 4,5 подбора и 1,5 передачи при реализации бросков 40,2%, где 34,3% – трёхочковые.

«Нью-Йорк Никс» занимает седьмое место в Восточной конференции с 27 победами при 24 поражениях. Следующую игру нью-йоркский клуб проведёт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке 1 февраля (3:30 мск).



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