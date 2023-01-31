В «Чикаго» обеспокоены состоянием Лонзо Болла

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Лонзо Болл, перенёсший в сентябре прошлого года операцию на левом колене, далёк от возвращения в строй. Об этом сообщает 670 The Score.

«Буллз» понятия не имеют, почему Лонзо Болл всё еще испытывает боли в колене. Медицинский персонал тоже не в курсе. Лонзо и его окружение – аналогично», – говорится в источнике.

В прошлом сезоне Болл принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 13 очков, делая 5,4 подбора и 5,1 передачи при реализации бросков 42,3% и штрафных 75%.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» занимает десятое место в Восточной конференции с 23 победами при 26 поражениях. Следующую игру «Буллз» проведут с «Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке 1 февраля (4:00 мск).