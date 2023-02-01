Паоло Банкеро: для многих команд мы непростой соперник

Новичок «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро считает, что флоридский клуб создаёт трудности оппонентам во время встреч.



«Мы уверены, что способны обыграть абсолютно каждого. К нам должны относиться серьёзно. Я считаю, для многих команд мы непростой соперник», – заявил Банкеро в эфире программы NBA Today.



В текущем сезоне 20-летний Банкеро принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 20,7 очка, делая 6,4 подбора и 3,7 передачи при реализации бросков 43,3%, где 31,6% – трёхочковые.



«Орландо Мэджик» занимает 13-е место в Восточной конференции с 20 победами при 31 поражении. Следующую игру «Мэджик» проведут с «Филадельфией Сиксерс» на выезде 2 февраля (3:00 мск).



Ранее форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум дал высокую оценку новичку «Орландо».

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