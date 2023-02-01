Кевин Дюрант предположил, сколько очков наберёт Леброн Джеймс к концу карьеры

Звёздный лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант считает, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс закончит профессиональную карьеру с 41 тыс. очков. Дюрант также предположил, что рекорд Леброна не будет побит долгое время.

«Думаю, как только Леброн уйдёт на пенсию, у него будет около 41 тысячи очков на счету. Так что побить его рекорд будет очень сложно и проблематично», – сказал Дюрант в подкасте The ETCs.

38-летний Джеймс в текущем сезоне принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 30,2 очка, делая 8,5 подбора и 7,1 передачи при реализации бросков 50,7%, где 31,2% – трёхочковые.



Ранее владелица лос-анджелесского клуба Джини Басс дала комментарий по поводу будущего рекорда результативности звёздного форварда команды.