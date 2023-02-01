Трипл-дабл Ламело Болла не помог «Шарлотту» одолеть «Милуоки»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 124:115.



Самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший дабл-дабл: 34 очка, 18 подборов и четыре передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американец Крис Миддлион, который набрал 18 очков, три подбора и столько же передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Ламело Болл. На его счету трипл-дабл: 27 очков, десять подборов и 11 передач. Также стоит отметим американского разыгрывающего Терри Розира, который набрал 20 очков, семь подборов и только три передачи.