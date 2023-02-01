Трипл-дабл Ламело Болла не помог «Шарлотту» одолеть «Милуоки»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 124:115.
Самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший дабл-дабл: 34 очка, 18 подборов и четыре передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американец Крис Миддлион, который набрал 18 очков, три подбора и столько же передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Ламело Болл. На его счету трипл-дабл: 27 очков, десять подборов и 11 передач. Также стоит отметим американского разыгрывающего Терри Розира, который набрал 20 очков, семь подборов и только три передачи.
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2023, среда. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
124 : 115
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Миддлтон - 18, Холидэй - 15, Аллен - 12, Мэттьюз - 11, Инглс - 8, Картер - 8, Коннотон - 8, Лопес - 8, Нвора - 2, Адетокунбо, Боучэмп, Грин, Ибака, Мамукелашвили, Портис, Хилл
Шарлотт Хорнетс: Болл - 27, Розир - 20, Хэйворд - 16, Макдэниелс - 15, Вашингтон - 14, Пламли - 14, Уильямс - 5, Смит - 2, Тор - 2, Букнайт, Джонс, Макгауэнс, Маледон, Мартин, Ричардс, Убре
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