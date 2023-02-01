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Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» взять верх над «Нью-Орлеаном»

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» взять верх над «Нью-Орлеаном»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:113.

Самым ярким игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший трипл-дабл: 26 очков, 18 подборов и 15 передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джамала Маррея, который заработал 32 очка, пять подборов и отдал шесть передач. Самым результативным у гостей стал пятый номер американец Херберт Джонс. На его счету 21 очко, четыре подбора и столько же передач. Также отметим американского разыгрывающего Си Джей Макколлума, который набрал 21 очко, два подбора и отдал семь передач.

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2023, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 113
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Маррей - 32, Йокич - 26, Гордон - 15, Колдуэлл-Поуп - 15, Портер - 13, Грин - 8, Браун - 7, Браун - 4, Хиланд - 2, Гиллеспи, Джордан, Ннаджи, Рид, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Нью-Орлеан Пеликанс: Джонс - 21, Макколлум - 21, Ингрэм - 16, Мёрфи - 14, Нэнс - 13, Валанчюнас - 10, Эрнангомес - 6, Грэм - 5, Маршалл - 4, Альварадо - 3, Дэниэлс, Лидделл, Льюис, Сиброн, Темпл, Уильямсон, Хэйс
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