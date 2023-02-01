«Может случиться всё что угодно». Карасёв — о матче с «Зенитом»
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Главный тренер МБА Василий Карасёв высказался по поводу предстоящего матча команды с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ.
«После московского матча с «Зенитом» прошло совсем немного времени, но петербуржцы успели усилиться — подписали двух хороших легионеров. У нас по-прежнему сохраняются сложности с составом, но, как и всегда, мы не думаем сдаваться — будем выходить и биться. Главное — выложиться на полную, а на паркете может случиться всё что угодно, и наша победа над «Зенитом» в предыдущем матче — лишнее тому подтверждение», — приводит слова Карасёва пресс-служба клуба.
Напомним, встреча команд состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 1 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.
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