Леброн Джеймс: собираюсь играть в этой лиге ещё как минимум несколько лет

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что не собирается покидать Национальную баскетбольную лигу в ближайшие несколько лет.

«Я побью рекорд лиги по очкам, сделаю это. Это лишь вопрос времени. Я никуда не уйду. Собираюсь играть в этой лиге ещё как минимум несколько лет», — сказал Леброн на пресс-конференции после матча с «Нью-Йорк Никс».

Напомним, после очередного матча регулярного чемпионата НБА Джеймс стал ближе к рекорду легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру. В активе Абдул-Джаббара 38 387 очков, у Леброна их теперь 38 299.



В последнем матче Леброна «Нью-Йорк Никс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 129:123.

Леброн танцует на яхте во время тренировки: