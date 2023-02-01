Швед признан MVP Единой лиги ВТБ в январе

Защитник ЦСКА Алексей Швед признан MVP чемпионата Единой лиги ВТБ — 2022/2023 по итогам января.
Алексей Швед стал одним из самых результативных игроков января, набирая в среднем 16,6 очка при 42,2% с игры. При этом защитник ЦСКА совершал 8,4 передачи и 3,0 подбора при 19,6 балла за эффективность действий.
В игре с «Зенитом» (100:80) Алексей Швед установил рекорд карьеры по передачам, записав на свой счет 16 ассистов.
ЦСКА выиграл все пять матчей в январе (с «Енисеем», «Пари Нижний Новгород», «Астаной», «Зенитом» и МБА) и возглавляет турнирную таблицу. Армейцы продемонстрировали лучший старт за всю историю Единой лиги, обновив рекорд «Химок» (18-0 в сезоне-2013/2014), а также установили новый рекорд турнира по количеству побед подряд, выиграв 23 матча.
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