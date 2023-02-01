Емченко назвал пятёрку лучших российских игроков Единой лиги ВТБ

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко назвал пять лучших российских игроков Единой лиги ВТБ.

«Однозначно, первым будет Лёха Швед. Потом Дима Кулагин из «Зенита». Женя Бабурин из «Нижнего». Ваня Стребков тоже, из «Нижнего Новгорода». Очень симпатичен как игрок. И Семён Антонов из ЦСКА. Да, он сейчас травмирован, но до травмы показывал очень симпатичный баскетбол», — рассказал Емченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

В этом сезоне Емченко принял участие в 21 игре. В среднем игрок набирает 3,6 очка, 1,0 подбора и 0,9 передачи за 11 минут в матче.

Полное интервью с Владиславом Емченко читайте на «Чемпионате»: