Леброн Джеймс: сегодня игру решили игроки. В Бостоне игру решили судьи

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу игры с «Нью-Йорк Никс» (129:123 ОТ).

«Сегодня игру решили игроки. В Бостоне игру решили судьи. Так что это было более деморализующе. Знаете, нет, мы стараемся. Но, очевидно, что в Бостоне случилось то, что случилось, так что сегодня всё опять решили игроки в конце основного времени. Джейлен Брансон переступил через Энтони Дэвиса, затем Дэвис отбился в защите, и я немного помог. Исход матча решили игроки», — приводит слова Джеймса Heavy.

На счету Джеймса в этом противостоянии трипл-дабл: 28 очков, 10 подборов и 11 передач. Также отметим американского центрового Энтони Дэвиса, который набрал 27 очков, девять подборов и одну передачу.