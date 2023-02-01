Леонард, лишившийся места в НБА из-за антисемитского скандала, надеется вернуться в лигу

Бывший центровой «Майами Хит» Мейерс Леонард заявил, что надеется вернуться в НБА.
«У меня ощущение, будто я живу в страшном сне. Во мне нет ни капли ненависти. Я знаю, что совершил ошибку. Нет никаких оправданий тому, что случилось в тот день. Жаль, но невежество – вполне реальная вещь. Я не оправдываюсь, но я не знал, что произошло. Я думаю, что разрушил свою жизнь и всё, ради чего я трудился. Думаю, что люди имели полное право сделать определённые предположения относительно меня. Им пришлось давать комментарии в СМИ. Я понимаю это. И я пообещал себе всё уладить и показать людям, что у меня на самом деле на душе.
Я думал, что легче умереть, чем справиться с этим. Я хочу нравиться людям. У меня нет к кому-то ненависти. Я бы никогда не причинил никому вред намеренно», — приводит слова Мейерса Леонарда ESPN.
Напомним, в марте 2021 года Леонард оказался в центре скандала — на видео стрима, который он вёл, можно было услышать, как игрок многократно использует нецензурную лексику, а также употребляет уничижительное сленговое обозначение людей еврейской национальности. Вскоре после этого он потерял место в НБА — сначала «Майами» обменял Леонарда в «Оклахома-Сити», а затем «Тандер» отчислили центрового.
В середине января «Лос-Анджелес Лейкерс» провёл просмотр игрока, однако к подписанию контракта это не привело.
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