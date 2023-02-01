Хэм: Леброн всё делает правильно, как бы его ни критиковали

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал выход лидера команды Леброна Джеймса на четвёртое место по числу передач в истории лиги.

Так, 38-летний форвард увеличил показатель до 10 338 передач за карьеру, обойдя Марка Джексона (10 334) и Стива Нэша (10 335).

«Парень вырос на наших глазах, и уже на протяжении 20 лет он играет так, как и требуется. И как бы сильно его ни критиковали за то, что он не берётся за решающие мячи и слишком часто делает передачи, он всё делает правильно», – сказал Хэм в интервью Spectrum SportsNet.

Также Джеймс стал первым баскетболистом в истории, кто смог оформить трипл-дабл в 20 сезонах НБА. До легендарного рекорда Карима Абдул-Джаббара ему осталось 88 очков.

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