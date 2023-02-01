Главный тренер «Астаны» прокомментировал первую победу команды во втором этапе лиги ВТБ

Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв прокомментировал победу своих подопечных в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» (86:82).
«Поздравляю с победой болельщиков, команду и руководство. Для болельщиков это классная игра, а для нас, конечно, валидол. Мы хорошо начали, потом потеряли концентрацию, но вовремя дали энергию для защиты. Именно защита дала результат сегодня», — приводит слова Киселёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Эта победа стала для «Астаны» первой во втором этапе регулярного сезона.
В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Астана» сыграет на выезде с «Самарой». Встреча состоится 15 февраля. «Минск» в следующем туре встретится на домашнем паркете с «Енисеем». Встреча состоится 4 февраля.
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