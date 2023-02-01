Зайон Уильямсон вернулся к полноценным тренировкам после травмы

Звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Зайон Уильямсон, выступающий за команду «Нью-Орлеан Пеликанс», приступил к полноценным тренировкам, сообщил в эфире NBA on TNT обозреватель Крис Хэйнс.

Ожидается, что уже на следующей неделе руководство клуба оценит готовность игрока к дальнейшим выступлениям.

Напомним, в начале января в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) Уильямсон получил травму (растяжение правого подколенного сухожилия), неудачно наступив на паркет, после чего покинул площадку.

Ранее лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант заявил, что хотел бы увидеть Уильямсона на слэм-данк контесте НБА.

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