«Зенит» обыграл МБА в Единой лиге ВТБ
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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московскую МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев паркета со счётом 73:71.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ройс Хэмм, набравший 17 очков. 16 очков на свой счёт записал Томас Эртель. 15 очков набрал Трэй Томпкинс.
В составе МБА 17 очков на счету Андрея Лопатина. По девять очков набрали Даниил Аксёнов, Сергей Клюев и Даниил Касаткин.
В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Зенит» сыграет на выезде с ЦСКА. Встреча состоится 6 февраля. МБА в следующем туре встретится на домашнем паркете с УНИКСом. Встреча состоится 7 февраля.
Единая лига ВТБ. Группа А
01 февраля 2023, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
73 : 71
МБА
Москва, Россия
Зенит: Хэмм - 17, Эртель - 16, Томпкинс - 15, Хомсли - 11, Торопов - 5, Д. Кулагин - 4, Морман - 3, Карасёв - 2, Вольхин, Зубков, Клименко, Фридзон
МБА: Лопатин - 17, Аксёнов - 9, Касаткин - 9, Клюев - 9, Платонов - 8, Якушин - 8, Тихоненко - 5, Валиев - 4, Ремизов - 2, Кочергин, Савченко, Шарапов
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