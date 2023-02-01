«Зенит» обыграл МБА в Единой лиге ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московскую МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев паркета со счётом 73:71.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ройс Хэмм, набравший 17 очков. 16 очков на свой счёт записал Томас Эртель. 15 очков набрал Трэй Томпкинс.



В составе МБА 17 очков на счету Андрея Лопатина. По девять очков набрали Даниил Аксёнов, Сергей Клюев и Даниил Касаткин.



В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Зенит» сыграет на выезде с ЦСКА. Встреча состоится 6 февраля. МБА в следующем туре встретится на домашнем паркете с УНИКСом. Встреча состоится 7 февраля.