«Анадолу Эфес» обыграл «Жальгирис» в Евролиге

Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с литовским «Жальгирисом». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 80:70.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 19 очков. 12 очков на счету Брайанта Данстона. 11 очков набрал Василие Мицич.
В составе «Жальгириса» 25 очков набрал Игнас Браздейкис. 15 очков на счету Эдгараса Улановаса.
В следующем туре «Жальгирис» сыграет на домашнем паркете с сербским «Партизаном». Встреча состоится 3 февраля и начнётся в 21:00 мск. «Анадолу Эфес» в 23-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпиакосом». Матч пройдёт в Греции 3 февраля, начало запланировано на 22:00 мск.
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