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«Анадолу Эфес» обыграл «Жальгирис» в Евролиге

«Анадолу Эфес» обыграл «Жальгирис» в Евролиге
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Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с литовским «Жальгирисом». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 80:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 19 очков. 12 очков на счету Брайанта Данстона. 11 очков набрал Василие Мицич.

В составе «Жальгириса» 25 очков набрал Игнас Браздейкис. 15 очков на счету Эдгараса Улановаса.

В следующем туре «Жальгирис» сыграет на домашнем паркете с сербским «Партизаном». Встреча состоится 3 февраля и начнётся в 21:00 мск. «Анадолу Эфес» в 23-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпиакосом». Матч пройдёт в Греции 3 февраля, начало запланировано на 22:00 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
01 февраля 2023, среда. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
80 : 70
Жальгирис
Каунас, Литва
Анадолу Эфес: Клайберн - 19, Данстон - 12, Мицич - 11, Ларкин - 10, Бьёбуа - 9, Жижич - 9, Брайант - 6, М'Байе - 4, Гази, Пляйсс, Синглтон, Тунджер
Жальгирис: Браздейкис - 25, Улановас - 15, Лекавичюс - 8, Димша - 7, Хэйс - 6, Шмитс - 5, Буткевичюс - 2, Полонара - 2, Бирутис, Гедрайтис, Кривас, Лукошюнас
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