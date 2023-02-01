Василий Карасёв прокомментировал поражение МБА в матче с «Зенитом»

Главный тренер московской МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».



«Я благодарен парням за сегодняшний матч, мы можем быть довольны тем, как выглядели сегодня. Для наших игроков это отличный опыт. Играть абсолютно на равных с действующим чемпионом на выезде дорогого стоит. У МБА всё впереди», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт московкой команды.

Напомним, встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 73:71.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Зенит» сыграет на выезде с ЦСКА. Встреча состоится 6 февраля. МБА в следующем туре встретится на домашнем паркете с УНИКСом. Встреча состоится 7 февраля.