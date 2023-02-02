Дабл-дабл Карри с 29 очками не помог «Голден Стэйт» обыграть «Миннесоту»

В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:114 в овертайме.

Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал американский разыгрывающий Д'Анджело Расселл, набравший 29 очков, сделавший 2 подбора и 2 передачи. Также стоит отметить защитника Энтони Эдвардса, который заработал 27 очков, совершил 6 подборов и 5 передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 29 очков, десять подборов и три передачи. Таким образом, 34-летний баскетболист оформил дабл-дабл в игре. Также стоит отметить третьего номера американского защитника Джордана Пула, который набрал 18 очков, сделал семь подборов и пять передач.