Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Карри с 29 очками не помог «Голден Стэйт» обыграть «Миннесоту»

Дабл-дабл Карри с 29 очками не помог «Голден Стэйт» обыграть «Миннесоту»
Комментарии

В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:114 в овертайме.

Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал американский разыгрывающий Д'Анджело Расселл, набравший 29 очков, сделавший 2 подбора и 2 передачи. Также стоит отметить защитника Энтони Эдвардса, который заработал 27 очков, совершил 6 подборов и 5 передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 29 очков, десять подборов и три передачи. Таким образом, 34-летний баскетболист оформил дабл-дабл в игре. Также стоит отметить третьего номера американского защитника Джордана Пула, который набрал 18 очков, сделал семь подборов и пять передач.

НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2023, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
119 : 114
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 29, Эдвардс - 27, Рид - 24, Риверс - 10, Андерсон - 9, Макдэниелс - 9, Ноуэлл - 6, Принс - 5, Гарза, Гобер, Майнотт, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Райан, Таунс, Форбс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Пул - 18, Уиггинс - 16, Томпсон - 14, Грин - 10, Куминга - 10, Луни - 10, Дивинченцо - 7, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Лэмб, Муди, Роллинз, Уайзмен
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023