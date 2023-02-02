Результаты всех матчей НБА 2 февраля, турнирная таблица

2 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 8 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Мемфис Гриззлиз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 112:122

«Филадельфия Сиксерс» – «Орландо Мэджик» – 105:94

«Бостон Селтикс» – «Бруклин Нетс» – 139:96

«Хьюстон Рокетс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 112:106

«Миннесота Тимбервулвз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 119:114 ОТ

«Сан-Антонио Спёрс» – «Сакраменто Кингз» – 109:119

«Юта Джаз» – «Торонто Рэпторс» – 131:128

«Финикс Санз» – «Атланта Хоукс» – 100:132

В одном из самых результативных матчей дня дабл-дабл с 29 очками американского разыгрывающего Стефена Карри не помог его «Голден Стэйт» уйти от поражения в игре с «Миннесотой».