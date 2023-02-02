Результаты всех матчей НБА 2 февраля, турнирная таблица
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2 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 8 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Мемфис Гриззлиз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 112:122
«Филадельфия Сиксерс» – «Орландо Мэджик» – 105:94
«Бостон Селтикс» – «Бруклин Нетс» – 139:96
«Хьюстон Рокетс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 112:106
«Миннесота Тимбервулвз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 119:114 ОТ
«Сан-Антонио Спёрс» – «Сакраменто Кингз» – 109:119
«Юта Джаз» – «Торонто Рэпторс» – 131:128
«Финикс Санз» – «Атланта Хоукс» – 100:132
В одном из самых результативных матчей дня дабл-дабл с 29 очками американского разыгрывающего Стефена Карри не помог его «Голден Стэйт» уйти от поражения в игре с «Миннесотой».
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