Ирвинг — о разгромном поражении «Бостону»: мы были командой, которая мешается под ногами
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался по поводу разгромного поражения команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги с «Бостон Селтикс» (96:139).
«Ясно как день, что они хотят выиграть чемпионат и не теряют времени в регулярном чемпионате. Сегодня вечером я почувствовал, что мы были одной из тех команд, которые просто мешаются под ногами. Мы не должны быть такой командой. Мы должны быть теми, кто им противостоит», — приводит слова Ирвинга ESPN.
Самым результативным игроком встречи стал Джейсон Тейтум, который записал себе в актив 31 очко, девять подборов и четыре передачи. У гостей наилучшую статистическую линейку продемонстрировал Ирвинг — 20 очков, четыре подбора и четыре передачи.
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