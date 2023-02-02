Ирвинг — о разгромном поражении «Бостону»: мы были командой, которая мешается под ногами

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался по поводу разгромного поражения команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги с «Бостон Селтикс» (96:139).

«Ясно как день, что они хотят выиграть чемпионат и не теряют времени в регулярном чемпионате. Сегодня вечером я почувствовал, что мы были одной из тех команд, которые просто мешаются под ногами. Мы не должны быть такой командой. Мы должны быть теми, кто им противостоит», — приводит слова Ирвинга ESPN.

Самым результативным игроком встречи стал Джейсон Тейтум, который записал себе в актив 31 очко, девять подборов и четыре передачи. У гостей наилучшую статистическую линейку продемонстрировал Ирвинг — 20 очков, четыре подбора и четыре передачи.