Тейтум: Джордан мне не писал после того, как я набрал 51 очко с «Шарлотт»
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Лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал о том, что легендарный Майкл Джордан перестал писать ему личные сообщения после того, как 24-летний баскетболист набрал 51 очко в матче с «Шарлотт Хорнетс».
Один из журналистов задал вопрос баскетболисту:
«Ты являешься представителем Jordan Brand, у тебя скоро должна выйти фирменная обувь Jordan, но ты набрал 51 очко против «Шарлотт Хорнетс». Он не обижался на тебя за то, что ты сделал с его командой?»
«Майкл пишет мне время от времени, когда у меня большая игра, но после этого он мне не писал.
Я знаю, что он смотрит все игры «Хорнетс», так что он видел. Даже когда он выходит на связь и пишет мне после хорошей игры, это все равно кажется нереальным», — приводит слова Тейтума Fadeaway World.
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