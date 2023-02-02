Джордан заработал за 2022 год в два с половиной раза больше, чем за всю карьеру в НБА

Легендарный баскетболист Майкл Джордан заработал за 2022 год около $ 256 млн благодаря лицензионной сделке с Nike. Это в два с половиной раза больше, чем за всю спортивную карьеру.

В 2021 году доход Jordan Brand достиг $ 4,8 млрд. Легенда НБА и владелец клуба «Шарлотт Хорнетс» за свою карьеру в НБА около $ 100 млн. За последние пять лет выручка Jordan Brand составила $ 19,4 млрд.

Сейчас состояние 59-летнего экс-баскетболиста оценивается в $ 1,7 млн.

Ранее лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал о том, что легендарный Майкл Джордан перестал писать ему личные сообщения после того, как 24-летний баскетболист набрал 51 очко в матче с «Шарлотт Хорнетс».

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?