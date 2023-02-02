В УНИКСе рассказали, как собираются одержать победу в матче с «Локомотивом-Кубанью»

И.о. главного тренера УНИКСа Артур Бигеев высказался по поводу предстоящей встречи с «Локомотивом-Кубанью» в Единой лиге ВТБ.

«Нам предстоит очень серьезный матч. «Локомотив» сейчас на ходу и в отличной форме. Они молоды и мотивированы. Соперники усилили состав, добавив больше агрессивности. В прошедшем туре они обыграли действующего чемпиона «Зенит» в Санкт-Петербурге, что очень непросто сделать. Считаю, победа не дастся нам легко. Её следует заработать. Кубанцы опасны, они быстро бегут и много подбирают. Нам необходимо сохранять концентрацию все 40 минут встречи, суметь остановить их игру и не дать набирать очки второго шанса», — приводит слова Бигеева пресс-служба казанской команды.

Встреча состоится сегодня, 2 феврался, в 19:00 по мск.