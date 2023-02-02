Тараканов: «Локомотив» должен больше доверять россиянам. За ними интереснее наблюдать

Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов высказался по поводу игры «Локомотива-Кубани» в Единой лиге ВТБ.

«Локомотив» порадовал на днях. Я говорил о том, что разочарование первых месяцев сменится тем, что они станут играть лучше. Тренер далеко не новичок и не последний среди лучших. Мне кажется, им надо больше доверять россиянам — что, кстати, было в последней игре с «Зенитом». Тот же Емченко почему-то ушёл на второй план в первой части чемпионата. У него есть всё для того, чтобы больше играть и быть на первых ролях, как в прошлом сезоне, например. У него есть габариты, атлетизм, хороший бросок. Тот же Щербенёв, который в Суперкубке играл и попадал там в символическую пятёрку, Мартюк, само собой… Надеюсь, у них как-то устаканился состав, и они будут как раз использовать больше россиян, которые должны и будут добавлять. За ними всегда интереснее наблюдать, чем за иностранцами, про которых не всегда знаешь, кто они такие и откуда появились», — сказал Тараканов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Маратом Араслановым и Ариной Ершовой.

Полное интервью с Сергеем Таракановым читайте на «Чемпионате».