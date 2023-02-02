Тараканов рассказал, за счёт чего ЦСКА проводит хороший сезон

Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов дал комментарий по поводу ЦСКА, который в этом сезоне ещё не потерпел ни одного поражения.

«ЦСКА удивил, и меня в том числе. Потому что никто не ожидал такой прыти и такой хорошей игры. У них есть, конечно, совершенно великолепная связка – Швед проводит замечательный сезон, Милутинов подтверждает свой статус. Удивляет Уэйр, такой неуступчивый мужичок. Его ты реально хочешь иметь в команде, потому что он всегда будет биться, бороться и всегда будет значим. Несмотря на то, что он самый маленький в лиге. Мур – его манера для меня не самая привлекательная, но, тем не менее, он достоин уважения. Потому что после своего месячного соглашения он всё-таки выгрыз этот контракт и сейчас периодически выступает чуть ли не главным игроком», — сказал Тараканов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Маратом Араслановым и Ариной Ершовой.



Полное интервью с Сергеем Таракановым читайте на «Чемпионате».