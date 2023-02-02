«Зарежу». Олимпийский чемпион рассказал, как ему угрожали в детстве на турнире в Грозном
Поделиться
Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов рассказал, как ему угрожали на одном из детских турниров.
«Помню, как мы играли зону Сибири и Дальнего Востока когда-то в юношестве. Это были главные соревнования – единственный раз мы в моём 15-летнем возрасте попали в финал первенства России. Проходил он в Грозном. Когда мы играли с местными, мне с трибун показывали кинжалы и говорили: «Шестой номер, я тебя зарежу». До сих пор помню, как руки дрожали. Из раздевалки через слуховое окно вылезали, чтобы нас не побили», — сказал Тараканов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Маратом Араслановым и Ариной Ершовой.
Полное интервью с Сергеем Таракановым читайте на «Чемпионате».
Комментарии
- 2 февраля 2023
-
15:36
-
15:33
-
15:06
-
14:48
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:11
-
12:08
-
11:56
-
10:38
-
10:13
-
10:06
-
09:57
-
08:22
-
07:02
-
05:25
-
00:51
-
00:45
- 1 февраля 2023
-
23:56
-
22:59
-
22:55
-
22:52
-
21:59
-
20:51
-
20:47
-
19:04
-
19:02
-
17:58
-
16:22
-
15:51
-
15:20
-
15:00
Партнерский контент