Хирроу: чувствую, что являюсь игроком уровня Матча звёзд

Защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу высказался по поводу возможного участия в Матче звёзд НБА.

«Никакого разочарования не будет, если я не приму участия в Матче звёзд. Чувствую, что являюсь игроком этого калибра. Но на Востоке много хороших защитников. Есть много хороших игроков. Я всё ещё молод, всё ещё учусь. В какой-то момент я точно стану звездой. Так что я не волнуюсь», — приводит слова Хирроу Heat Nation.

Хирроу был выбран «Хит» под 13-м номером на драфте-2019. В прошлом сезоне он был признан лучшим шестым игроком НБА. Его показатели составили 20,7 очка, 5,0 подбора и 4,0 передачи в среднем за игру.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной лиги Хирро набирает 20,2 очка, 5,8 подбора и 4,3 передачи за игру при 37,2% из-за дуги.