Райкович — о «Пари НН»: опасный соперник, особенно на своей площадке

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался по поводу предстоящей выездной встречи с «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ.

«Нижний» в последнее время играет намного лучше, они были очень близки к победе в Казани. Так что это очень опасный соперник, особенно на своей площадке. Сейчас на этом этапе важна каждая игра. Мы должны играть собранно, чтобы вернуться домой с победой», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

Напомним, встреча состоится сегодня, 2 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.