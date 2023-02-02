Райкович — о «Пари НН»: опасный соперник, особенно на своей площадке
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался по поводу предстоящей выездной встречи с «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ.
«Нижний» в последнее время играет намного лучше, они были очень близки к победе в Казани. Так что это очень опасный соперник, особенно на своей площадке. Сейчас на этом этапе важна каждая игра. Мы должны играть собранно, чтобы вернуться домой с победой», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.
Напомним, встреча состоится сегодня, 2 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.
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