«Зенит» объявил о подписании контракта с Трентом Фрейзером

Санкт-петербургский «Зенит» подписал контракт с американским защитником Трентом Фрейзером до конца сезона-2023/24. Новичок будет выступать под номером 0.

Во время выступлений в Университете Иллинойса 24-летний разыгрывающий представлял команду Illinois Fighting Illini в чемпионате NCAA. В 2018 году он попал в пятерку лучших новичков конференции, а впоследствии дважды входил в лучшую обороняющуюся пятерку конференции Big Ten.



Летом 2022 года Фрейзер перешел в белградский клуб ФМП, с которым играл в Адриатической лиге. Там американец провел 16 матчей, его средняя статистика: 20,7 очка, 2,2 подбора и 6,2 передачи. Лучший матч Фрейзера — победная встреча с «Морнар Баром» в начале января. Тогда плеймейкер набрал 45 очков, а также сделал 4 подбора и 9 ассистов.