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Зайцев: «Локомотив-Кубань» образца первого круга и сейчас сильно отличается

Зайцев: «Локомотив-Кубань» образца первого круга и сейчас сильно отличается
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Разыгрывающий БК УНИКС Вячеслав Зайцев высказался по поводу предстоящей встречи с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ.

«Локомотив-Кубань» образца первого круга и сейчас сильно отличается. Соперники добавили пару новых легионеров, которые заметно усилили их игру. Они приедут в Казань на эмоциональном подъёме после выездной победы в прошлом туре над «Зенитом». Мы постараемся сыграть против них дисциплинированно в защите и порадовать наших болельщиков победой», — приводит слова Зайцева пресс-служба УНИКСа.

Напомним, противостояние состоится в Казани сегодня, 2 февраля, в 19:00 по московскому времени.

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