Перкинс назвал игрока «Майами», который не сходится с командой во взглядах
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный эксперт Кендрик Перкинс заявил, что между разыгрывающим «Майами Хит» Кайлом Лоури и командой существует недопонимание. По мнению Перкинса, идеальным вариантом для Лоури был бы переход в «Лос-Анджелес Клипперс», с главным тренером которого Тайроном Лю у него хорошие отношения.
«Кайл Лоури не сходится во взглядах с «Майами Хит». Он и Тайрон Лю — хорошие друзья. «Клипперс» могли бы идеально подойти ему», — сказал Перкинс в эфире ESPN.
В нынешнем сезоне НБА Лоури принял участие в 43 матчах, в которых в среднем набирал 12,2 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 5,3 передачи.
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