Бывший игрок ЦСКА стал MVP 22-го тура Евролиги

Форвард турецкого «Анадолу Эфес», экс-игрок ЦСКА Уилл Клайберн стал MVP 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.



В матче с литовским «Жальгирисом» (80:70) Клайберн записал в свой актив 19 очков (5/9 двухочковых, 2/4 трёхочковых, 3/3 штрафных), семь подборов, три результативные передачи и один перехват при рейтинге эффективности 27 баллов. Клайберн стал MVP тура Евролиги в четвёртый раз в карьере.

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В список лучших игроков тура вошли также баскетболист «Баварии» Кассиус Уинстон (26 баллов), игрок «Монако» Донатас Мотеюнас (25 баллов), баскетболист «Партизана» Кевин Пантер и игрок «Басконии» Рокас Гедрайтис (оба — 24 балла).