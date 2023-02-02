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Владимир Гомельский объяснил трудности «Зенита» в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ

Владимир Гомельский объяснил трудности «Зенита» в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопросы пользователей своего сайта по поводу трудностей, с которыми сталкивается санкт-петербургский «Зенит» в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. По мнению Владимира, всё дело в том, что многие соперники «Зенита» после его прошлогоднего чемпионства теперь по-особенному на него настраиваются.

«Зенит», выиграв прошлый сезон, столкнулся с тем, что стал сильным раздражителем для соперников. Все хотят обыграть чемпиона. Кроме того, в составе произошли изменения. Новые игроки ещё не освоили требования Паскуаля по игре в обороне, совершают много тактических ошибок.

Раньше был только ЦСКА. Теперь и «Зениту» нужно привыкать к тому, что все команды мечтают его обыграть, все игроки соперника мечтают проявить себя именно в игре с «Зенитом». Явление, которое называется «бремя лидерства», — написал Гомельский.

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