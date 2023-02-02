Названа команда, с которой контактируют «Лейкерс» по поводу обмена Уэстбрука и Беверли

«Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает возможность обмена защитников Расселла Уэстбрука и Патрика Беверли в «Шарлотт Хорнетс». Об этом информирует Hoops Wire.

«Лейкерс» продолжают искать варианты обменов, связанные с Расселлом Уэстбруком и Патриком Беверли. В последнее время они контактируют с «Хорнетс», сообщают источники», — говорится в сообщении издания.



В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 13-е место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции. Игроки «Лейкерс» одержали 24 победы и потерпели 28 поражений. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (35 побед – 16 поражений).

Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск:

Ранее сообщалось, будто бы «Лейкерс» всерьёз обеспокоены эффективностью и полезностью Уэстбрука в плей-офф.