Стало известно, когда может вернуться в строй лидер «Финикса» Девин Букер
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Защитник «Финикс Санз» Девин Букер может вернуться в строй на следующей неделе в матче с клубом «Бруклин Нетс» (встреча состоится 8 февраля). Об этом на канале NBA on ESPN в YouTube рассказал авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.
«Можно дать оптимистичный прогноз, что Девин Букер вернётся в строй к матчу с «Бруклин Нетс». Он отсутствовал с Рождества, когда у него вновь обострилась травма паха. Но он увеличивает нагрузку, и мне сказали, что уже в матче с «Бруклином» он может восстановиться», — сказал Войнаровски.
В этом сезоне НБА Букер принял участие в 29 матчах, где набирал в среднем 27,1 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 5,6 передачи.
Игрок «Финикс Санз» забросил 45 трёхочковых подряд:
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