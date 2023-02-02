Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, когда может вернуться в строй лидер «Финикса» Девин Букер

Стало известно, когда может вернуться в строй лидер «Финикса» Девин Букер
Комментарии

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер может вернуться в строй на следующей неделе в матче с клубом «Бруклин Нетс» (встреча состоится 8 февраля). Об этом на канале NBA on ESPN в YouTube рассказал авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.

«Можно дать оптимистичный прогноз, что Девин Букер вернётся в строй к матчу с «Бруклин Нетс». Он отсутствовал с Рождества, когда у него вновь обострилась травма паха. Но он увеличивает нагрузку, и мне сказали, что уже в матче с «Бруклином» он может восстановиться», — сказал Войнаровски.

В этом сезоне НБА Букер принял участие в 29 матчах, где набирал в среднем 27,1 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 5,6 передачи.

Игрок «Финикс Санз» забросил 45 трёхочковых подряд:

Новость по теме
Результаты всех матчей НБА 2 февраля, турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023