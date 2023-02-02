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«Локомотив-Кубань» разгромил УНИКС в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» разгромил УНИКС в Единой лиге ВТБ
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-холл» в Казани и завершилась победой гостей паркета со счётом 103:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 22 очка. 16 очков на свой счёт записал Девон Акун-Пёрселл. 14 очков набрал Владислав Емченко.

В составе УНИКСа 22 очка на счету Винса Хантера. 11 очков набрал Луи Лабери.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» сыграет на домашнем паркете с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 7 февраля. УНИКС в следующем туре встретится на выезде с МБА. Встреча состоится также 7 февраля.

Единая лига ВТБ. Группа А
02 февраля 2023, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
70 : 103
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
УНИКС: Хантер - 22, Лабери - 11, Браун - 9, Димитриевич - 9, Зайцев - 9, Мэйкон - 5, Жбанов - 3, Воронцевич - 2, Забелин, М. Кулагин, Разумов, Ткаченко
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 22, Акун-Пёрселл - 16, Емченко - 14, Хортон - 13, Щербенев - 13, Ведищев - 9, Мартюк - 6, Елатонцев - 4, Узинский - 4, Паунич - 2, Квитковских, Сорокин
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