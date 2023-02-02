«Локомотив-Кубань» разгромил УНИКС в Единой лиге ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-холл» в Казани и завершилась победой гостей паркета со счётом 103:70.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 22 очка. 16 очков на свой счёт записал Девон Акун-Пёрселл. 14 очков набрал Владислав Емченко.



В составе УНИКСа 22 очка на счету Винса Хантера. 11 очков набрал Луи Лабери.



В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» сыграет на домашнем паркете с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 7 февраля. УНИКС в следующем туре встретится на выезде с МБА. Встреча состоится также 7 февраля.