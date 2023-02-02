Дрэймонд Грин рассказал, что его больше всего впечатляет в Леброне

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин комплиментарно высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.



«Что, на мой взгляд, больше всего впечатляет в его спортивном долголетии и вообще в том, чего он добился, так это то, что игра кардинально изменилась с тех пор, как он вступил в эту лигу. Вероятно, можно говорить о трёх-четырёх разных видов баскетбола с тех пор, как он появился в лиге. Однако Леброн оставался на вершине, независимо от того, как менялась игра», — приводит слова Грина USA TODAY.



Напомним, после недавнего матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (115:133) Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который набирал 40 очков или больше в матчах с 30 командами лиги. Сейчас Леброну 38 лет.

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