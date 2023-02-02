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ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
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Московский ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев паркета со счётом 89:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 13 передач. По 19 баллов набрали Никола Милутинов и Жан-Шарль Ливио.

В составе нижегородского клуба 16 очков на счету Драгана Апича. 14 очков набрал Джермейн Лав.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» сыграет на выезде с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 7 февраля. ЦСКА в следующем туре встретится на домашнем паркете с «Зенитом». Встреча состоится 6 февраля.

Единая лига ВТБ. Группа А
02 февраля 2023, четверг. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
70 : 89
ЦСКА
Москва, Россия
Пари Нижний Новгород: Апич - 16, Лав-Робертс - 14, Хвостов - 12, Салаш - 11, Ребич - 6, Чадов - 5, Бабурин - 4, Стребков - 2, Ганькевич, Лютыч, Понкрашов, Синегубов
ЦСКА: Швед - 21, Жан-Шарль - 19, Милутинов - 19, Мур - 14, Астапкович - 7, Уэйр - 4, Ухов - 3, Курбанов - 2, Давидовац, Десятников, Комолов, Руженцев
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