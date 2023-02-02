ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Московский ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев паркета со счётом 89:70.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 13 передач. По 19 баллов набрали Никола Милутинов и Жан-Шарль Ливио.



В составе нижегородского клуба 16 очков на счету Драгана Апича. 14 очков набрал Джермейн Лав.



В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» сыграет на выезде с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 7 февраля. ЦСКА в следующем туре встретится на домашнем паркете с «Зенитом». Встреча состоится 6 февраля.