ЦСКА одержал 24-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ
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Московский ЦСКА одержал 24-ю победу в Единой лиге ВТБ подряд, оказавшись сильнее «Пари Нижний Новгород». Армейцы одержали победу со счётом 89:70.
Московский клуб без поражений закончил первый этап регулярного чемпионата, одержав 22 победы в 22 матчах. В первом матче второго этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ армейцы оказались сильнее другого столичного клуба — МБА.
ЦСКА в следующем туре второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ встретится на домашнем паркете с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 6 февраля.
Всего во втором этапе регулярного чемпионата команды сыграют по 10 матчей. В группе А, в которой выступает ЦСКА, команды досрочно гарантировали себе место в плей-офф турнира.
Новость по темеЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
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