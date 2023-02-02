Райкович прокомментировал 24-ю подряд победу ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своих подопечных над «Пари Нижний Новгород» в матче второго этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ (89:70).
«Это была по-настоящему хорошая игра для обеих команд. В первой половине нижегородцы действовали очень уверенно и даже лидировали. Во второй они постарались нас зацепить, но наш коллектив оказался более сфокусированным, особенно в защите. Об этом говорит счёт: до большого перерыва мы пропустили 44 очка, а после — только 26. Поэтому я удовлетворён нашей игрой, для нас она сегодня стала вызовом, и мы справились», — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Для ЦСКА эта победа стала 24-й подряд в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
- 3 февраля 2023
-
00:46
-
00:42
-
00:22
-
00:17
- 2 февраля 2023
-
23:39
-
23:38
-
23:34
-
22:02
-
21:53
-
21:45
-
20:59
-
20:59
-
19:43
-
19:00
-
18:49
-
17:55
-
17:52
-
16:43
-
15:36
-
15:33
-
15:06
-
14:48
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:11
-
12:08
-
11:56
-
10:38
-
10:13
-
10:06
-
09:57
-
08:22