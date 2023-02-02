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Райкович прокомментировал 24-ю подряд победу ЦСКА

Райкович прокомментировал 24-ю подряд победу ЦСКА
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своих подопечных над «Пари Нижний Новгород» в матче второго этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ (89:70).

«Это была по-настоящему хорошая игра для обеих команд. В первой половине нижегородцы действовали очень уверенно и даже лидировали. Во второй они постарались нас зацепить, но наш коллектив оказался более сфокусированным, особенно в защите. Об этом говорит счёт: до большого перерыва мы пропустили 44 очка, а после — только 26. Поэтому я удовлетворён нашей игрой, для нас она сегодня стала вызовом, и мы справились», — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Для ЦСКА эта победа стала 24-й подряд в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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