Владимир Гомельский назвал сильнейшую заднюю и переднюю линии игроков в НБА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос одного из пользователей своего сайта.



«С вашей точки зрения, у каких клубов НБА сейчас лучшие задняя и передняя линии игроков?» — поинтересовались у Владимира.



«В «Милуоки» Адетокунбо, Миддлтон и Лопес — сильнейшая в НБА. Мне также нравится сочетание Кавай, Джордж, Зубац, но они много игр пропускают из-за травм. Пара защитников Стеф Карри и Клэй Томпсон по-прежнему самая лучшая в лиге. Интересно смотреть на «Кливленд» с Митчеллом и Гарлэндом», — написал Гомельский.



Ранее Гомельский поделился мыслями о трудностях, с которыми в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ сталкивается «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?