Владимир Гомельский назвал сильнейшую заднюю и переднюю линии игроков в НБА
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос одного из пользователей своего сайта.
«С вашей точки зрения, у каких клубов НБА сейчас лучшие задняя и передняя линии игроков?» — поинтересовались у Владимира.
«В «Милуоки» Адетокунбо, Миддлтон и Лопес — сильнейшая в НБА. Мне также нравится сочетание Кавай, Джордж, Зубац, но они много игр пропускают из-за травм. Пара защитников Стеф Карри и Клэй Томпсон по-прежнему самая лучшая в лиге. Интересно смотреть на «Кливленд» с Митчеллом и Гарлэндом», — написал Гомельский.
Ранее Гомельский поделился мыслями о трудностях, с которыми в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ сталкивается «Зенит» из Санкт-Петербурга.
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