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Результаты всех матчей Евролиги 2 февраля, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 2 февраля, турнирная таблица
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Закончились три матча 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Все они проходили в одно время – стартовый свисток в них прозвучал в 22:30 мск. В каждой встрече получилась упорная борьба, а победитель определялся на последних минутах.

Матч между испанской «Валенсией» и «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль) завершился победой гостей со счётом 94:93.

В противостоянии «Милана» и «Црвены Звезды» сильнее оказались хозяева площадки. Итальянский клуб победил со счётом 74:68.

В центральном матче этого игрового дня встречались «Барселона» и «Бавария». С перевесом в два очка победу добыл каталонский клуб – 72:70.

Возглавляет турнирную таблицу в настоящий момент «Олимпиакос».

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
02 февраля 2023, четверг. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
93 : 94
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Валенсия: Харпер - 20, Препелич - 15, Джонс - 13, Прадилья - 13, Радебо - 11, Александер - 6, Пуэрто - 5, Риверо - 4, Клавер - 3, Эванс - 3, Лопес-Аростеги, Уэбб III
Маккаби Тель-Авив: Болдуин - 19, Ди Бартоломео - 17, Колсон - 17, Мартин - 10, Небо - 9, Соркин - 6, Адамс - 5, Браймо - 5, Зив - 4, Менко - 2, Коэн, Хиллиард
Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
02 февраля 2023, четверг. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
74 : 68
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Олимпия Милан: Бэрон - 15, Холл - 14, Дэвис - 10, Луваву-Кабарро - 8, Хайнс - 8, Фойгтман - 7, Напьер - 5, Мелли - 4, Тонут - 3, Датоме, Митру-Лонг, Риччи
Црвена Звезда: Бентил - 17, Вильдоса - 11, Петрушев - 9, Добрич - 7, Митрович - 7, Илич - 5, Кузмич - 4, Недович - 4, Маркович - 3, Лазаревич - 1, Иванович, Лазич
Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
02 февраля 2023, четверг. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
72 : 70
Бавария
Мюнхен, Германия
Барселона: Миротич - 12, Веселы - 10, Шанлы - 10, Хиггинс - 9, Абринес - 7, Йокубайтис - 7, Лапровиттола - 5, Саторански - 5, Калинич - 4, Да Силва - 3, Курич, Тоби
Бавария: Уэйлер-Бэбб - 15, Ярамаз - 12, Рабит - 10, Вимберг - 9, Уолден - 9, Гиффей - 4, Уинстон - 4, Гиллеспи - 3, Бонга - 2, Сили - 2, Ципсер
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