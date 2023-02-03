Результаты всех матчей Евролиги 2 февраля, турнирная таблица

Закончились три матча 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Все они проходили в одно время – стартовый свисток в них прозвучал в 22:30 мск. В каждой встрече получилась упорная борьба, а победитель определялся на последних минутах.

Матч между испанской «Валенсией» и «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль) завершился победой гостей со счётом 94:93.

В противостоянии «Милана» и «Црвены Звезды» сильнее оказались хозяева площадки. Итальянский клуб победил со счётом 74:68.



В центральном матче этого игрового дня встречались «Барселона» и «Бавария». С перевесом в два очка победу добыл каталонский клуб – 72:70.

Возглавляет турнирную таблицу в настоящий момент «Олимпиакос».