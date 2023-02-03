Перасович прокомментировал разгромное поражение УНИКСа в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своих подопечных в матче второго этапа регулярного чемпионата с «Локомотивом-Кубань» (70:103).
«Прежде всего, поздравляю «Локомотив-Кубань» с победой. Считаю, они ее полностью заслужили. Соперник с самого начала играл очень хорошо. Мы, в свою очередь, провели свой худший матч. В последних играх мы находимся на спаде. Возможно, это поражение окажется для нас полезным, чтобы понять наши слабые стороны и начать работать еще усерднее. В начале встречи мы еще находились в игре, но затем полностью потеряли инициативу», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» сыграет на домашнем паркете с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 7 февраля. УНИКС в следующем туре встретится на выезде с МБА. Встреча состоится также 7 февраля.
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