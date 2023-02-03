Дабл-дабл Дариуса Гарлэнда помог «Кливленду» взять верх над «Мемфисом»

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимала «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:113.



Самым результативным игроком у «Кливленда» стал американский разыгрывающий Дариус Гарлэнд, заработавший дабл-дабл: 32 очка, два подбора и 11 передач. Также стоит отметить турка Джеди Османа, который набрал 21 очко, не заработал подборов и отдал четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Десмонд Бейн. На его счету 25 очков, два подбора и одна передача. Также стоит отметить 12-го номера американского разыгрывающего Джа Моранта, который набрал 24 очка, восемь подборов и столько же передач.