Дабл-дабл Дариуса Гарлэнда помог «Кливленду» взять верх над «Мемфисом»
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимала «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:113.
Самым результативным игроком у «Кливленда» стал американский разыгрывающий Дариус Гарлэнд, заработавший дабл-дабл: 32 очка, два подбора и 11 передач. Также стоит отметить турка Джеди Османа, который набрал 21 очко, не заработал подборов и отдал четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Десмонд Бейн. На его счету 25 очков, два подбора и одна передача. Также стоит отметить 12-го номера американского разыгрывающего Джа Моранта, который набрал 24 очка, восемь подборов и столько же передач.
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2023, пятница. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
128 : 113
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 32, Осман - 21, Аллен - 18, Мобли - 17, Рубио - 13, Окоро - 12, Митчелл - 6, Уэйд - 5, Стивенс - 4, Дьяките, Лав, ЛеВерт, Лопес, Мобли, Нето, Уиндлер
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 25, Морант - 24, Альдама - 21, Кларк - 10, Брукс - 9, Родди - 8, Джонс - 6, Тиллман - 6, Кончар - 2, Уильямс - 2, Адамс, Грин, Джексон, Ларэвиа, Лофтон Мл., Уильямс Мл., Чендлер
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