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«Даллас» переиграл «Нью-Орлеан», у Луки Дончича 31 очко

«Даллас» переиграл «Нью-Орлеан», у Луки Дончича 31 очко
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:106.

Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, заработавший 31 очко, восемь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского защитника Спенсера Динвидди, который набрал 21 очко, заработал три подбора и отдал четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Брэндон Ингрэм. На его счету 26 очков, девять подборов и семь передач. Также отметим 3-го номера американского разыгрывающего Си Джей Макколлума, который набрал 19 очков, четыре подбора и восемь передач.

НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2023, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 106
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Динвидди - 21, Грин - 15, Финни-Смит - 13, Дав. Бертанс - 9, Хардуэй-младший - 9, Пауэлл - 7, Баллок - 4, Харди - 2, Вуд, Клебер , Лоусон, Макги, Нтиликина, Пинсон, Райт, Сильва
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 26, Макколлум - 19, Валанчюнас - 16, Маршалл - 11, Нэнс - 10, Джонс - 9, Мёрфи - 9, Альварадо - 4, Льюис - 2, Грэм, Дэниэлс, Лидделл, Сиброн, Темпл, Уильямсон, Хэйс, Эрнангомес
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