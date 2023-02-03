«Даллас» переиграл «Нью-Орлеан», у Луки Дончича 31 очко
Поделиться
В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:106.
Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, заработавший 31 очко, восемь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского защитника Спенсера Динвидди, который набрал 21 очко, заработал три подбора и отдал четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Брэндон Ингрэм. На его счету 26 очков, девять подборов и семь передач. Также отметим 3-го номера американского разыгрывающего Си Джей Макколлума, который набрал 19 очков, четыре подбора и восемь передач.
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2023, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 106
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Динвидди - 21, Грин - 15, Финни-Смит - 13, Дав. Бертанс - 9, Хардуэй-младший - 9, Пауэлл - 7, Баллок - 4, Харди - 2, Вуд, Клебер , Лоусон, Макги, Нтиликина, Пинсон, Райт, Сильва
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 26, Макколлум - 19, Валанчюнас - 16, Маршалл - 11, Нэнс - 10, Джонс - 9, Мёрфи - 9, Альварадо - 4, Льюис - 2, Грэм, Дэниэлс, Лидделл, Сиброн, Темпл, Уильямсон, Хэйс, Эрнангомес
Комментарии
- 3 февраля 2023
-
07:24
-
07:17
-
06:26
-
05:54
-
05:39
-
01:56
-
00:46
-
00:42
-
00:22
-
00:17
- 2 февраля 2023
-
23:39
-
23:38
-
23:34
-
22:02
-
21:53
-
21:45
-
20:59
-
20:59
-
19:43
-
19:00
-
18:49
-
17:55
-
17:52
-
16:43
-
15:36
-
15:33
-
15:06
-
14:48
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:11
-
12:08
Партнерский контент