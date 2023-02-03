«Даллас» переиграл «Нью-Орлеан», у Луки Дончича 31 очко

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:106.



Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, заработавший 31 очко, восемь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского защитника Спенсера Динвидди, который набрал 21 очко, заработал три подбора и отдал четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Брэндон Ингрэм. На его счету 26 очков, девять подборов и семь передач. Также отметим 3-го номера американского разыгрывающего Си Джей Макколлума, который набрал 19 очков, четыре подбора и восемь передач.