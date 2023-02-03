54 очка и 18 подборов Янниса Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Клипперс»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 106:105.



Самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший дабл-дабл: 54 очка, 18 подборов и две передачи. Также стоит отметить американца Криса Миддлтона, который набрал 16 очков, заработал семь подборов и отдал две передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Норман Пауэлл. На его счету 26 очков, два подбора и ни одной передачи. Отметим и второго номера, американского форварда Кавая Леонарда, который заработал дабл-дабл: 17 очков, 11 подборов и пять передач.