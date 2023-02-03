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54 очка и 18 подборов Янниса Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Клипперс»

54 очка и 18 подборов Янниса Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Клипперс»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 106:105.

Самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший дабл-дабл: 54 очка, 18 подборов и две передачи. Также стоит отметить американца Криса Миддлтона, который набрал 16 очков, заработал семь подборов и отдал две передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Норман Пауэлл. На его счету 26 очков, два подбора и ни одной передачи. Отметим и второго номера, американского форварда Кавая Леонарда, который заработал дабл-дабл: 17 очков, 11 подборов и пять передач.

НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2023, пятница. 06:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
106 : 105
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 54, Миддлтон - 16, Холидэй - 12, Коннотон - 8, Лопес - 6, Аллен - 4, Инглс - 3, Мэттьюз - 3, Адетокунбо, Боучэмп, Грин, Ибака, Картер, Мамукелашвили, Нвора, Портис, Хилл
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 26, Леонард - 17, Джордж - 16, Моррис - 16, Зубац - 12, Джексон - 8, Мэнн - 8, Ковингтон - 2, Батюм, Бостон, Браун, Диабате, Кеннард, Коффи, Престон, Уолл
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