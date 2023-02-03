Лука Дончич получил травму в матче с «Пеликанс». Видео

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич получил ушиб правой пятки во время матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» (111:106). Об этом информирует ESPN US. Инцидент случился в третьей четверти, когда Дончич направлялся с мячом к кольцу, но был остановлен соперниками. После Лука, хромая, был вынужден покинуть площадку до конца матча.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC
Напомним, Днчич стал самым результативным игроком в составе обеих команд. В активе словенского игрока 31 очко, восемь подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Брэндон Ингрэм. На его счету 26 очков, девять подборов и семь передач. В следующем туре регулярного чемпионата «Даллас» на выезде сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз». Матч состоится 5 февраля.
Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:
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