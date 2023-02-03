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Кидд высказался о повреждении Луки Дончича

Кидд высказался о повреждении Луки Дончича
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Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о повреждении, которое получил звёздный разыгрывающий команды Лука Дончич. Напомним, в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» (111:106) Дончич получил ушиб правой пятки, после чего захромал и был вынужден покинуть площадку. Инцидент случился в третьей четверти.

«Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра. Потом сможем сообщить более подробную информацию. Независимо от того, как бы складывался матч, он бы не вернулся», — приводит слова Кидда ESPN US.

Словенец стал самым результативным игроком в составе обоих клубов. На счету Луки 31 очко, восемь подборов и четыре передачи.

Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича:

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