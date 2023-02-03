Гомельский назвал проблему «Зенита», проявляющуюся в этом сезоне больше, чем в прошлом

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о проблемах «Зенита» в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Специалист высказал мнение, что количество тактических ошибок санкт-петербургской команды в защите выросло.



«Все команды хотят обыграть действующего чемпиона. К такой мотивации соперников невозможно быстро привыкнуть. «Зениту» приходится бороться в каждом матче, количество проходных игр сократилось до четырёх в сезоне. Кроме того, состав «Зенита» сильно изменился по сравнению с прошлым годом. Количество тактических ошибок в защите выросло.



Постановка качественной игры в обороне — дело нескольких сезонов. Паскуаль старается выполнять эту работу по ходу сезона. Но для этого приходится перестраивать психологию нескольких игроков, которые в предыдущих клубах никогда так не защищались», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: